Foggia, maltrattamenti e violenze su pazienti Rsa: il video della polizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) maltrattamenti e violenze sessuali in una Rsa di Manfredonia, in provincia di Foggia. Un video girato da una telecamera nascosta mostra le aggressioni che i pazienti anziani avrebbero subito da parte di alcuni operatori socio-sanitari della struttura. Nello specifico: quattro persone sono state destinatarie di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Il provvedimento è L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022)sessuali in una Rsa di Manfredonia, in provincia di. Ungirato da una telecamera nascosta mostra le aggressioni che ianziani avrebbero subito da parte di alcuni operatori socio-sanitaristruttura. Nello specifico: quattro persone sono state destinatarie di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Il provvedimento è L'articolo proviene da Inews24.it.

fattoquotidiano : Foggia, maltrattamenti e violenze sessuali nei confronti di pazienti ricoverati in una Rsa: arrestati 4 operatori s… - SecolodItalia1 : Foggia, maltrattamenti e abusi sessuali sugli anziani di una Rsa: arrestati 4 operatori - infoitinterno : Foggia, maltrattamenti a abusi in Rsa: video incastrano 4 operatori socio sanitari - infoitinterno : Foggia, il video dei maltrattamenti sugli anziani a Manfredonia - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Foggia, maltrattamenti e violenze sessuali nei confronti di pazienti ricoverati in una Rsa: arrestati 4 operatori soci… -