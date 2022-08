Foggia, maltrattamenti e violenze sessuali in una rsa: arrestati 4 operatori sanitari (Di mercoledì 3 agosto 2022) Con le accuse, a vario titolo, di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di alcuni pazienti ricoverati in una Rsa del Foggiano, quattro operatori socio-sanitari sono stati arrestati e posti ai... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 3 agosto 2022) Con le accuse, a vario titolo, die violenza sessuale ai danni di alcuni pazienti ricoverati in una Rsa delno, quattrosocio-sono statie posti ai...

fattoquotidiano : Foggia, maltrattamenti e violenze sessuali nei confronti di pazienti ricoverati in una Rsa: arrestati 4 operatori s… - BariMigliore : Foggia: maltrattamenti e violenza in una Rsa, 4 arresti - notizia della @poliziadistato - Gazzettino : Foggia, maltrattamenti e violenze sessuali in una rsa: arrestati 4 operatori sanitari - PugliaStream : Manfredonia, maltrattamenti e violenza sessuale in una Rsa: 4 arresti - misiagentiles : RT @repubblica: Foggia, abusi sessuali e maltrattamenti sugli ospiti di una Rsa: arrestati 4 operatori socio-sanitari -