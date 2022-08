Emergenza rifiuti Roma, la richiesta di Ama: “Niente ferie per i dirigenti” (Di mercoledì 3 agosto 2022) La situazione a Roma è drammatica. E decisamente ‘fuori controllo’. Con l’estate, l’aumento ‘infernale’ delle temperature e l’incremento degli incendi, l’Emergenza rifiuti sta diventando una costante insostenibile. In sostanza, le cose devono cambiare. E dovrebbero cambiare entro la fine di questo mese. Per questo, i dirigenti Ama potrebbero non avere ferie. Potrebbero vivere un’estate “no stop” chiesta dal direttore generale Andrea Bossola in un ordine di servizio. Una richiesta che, inevitabilmente, ha suscitato non poche reazioni. Leggi anche: Roma, oltre il degrado: ragazzo si addormenta abbracciato ai sacchi dei rifiuti (FOTO) La richiesta di Ama Come si legge anche sul Messaggero, il direttore generale Andrea Bossola, ha firmato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 agosto 2022) La situazione aè drammatica. E decisamente ‘fuori controllo’. Con l’estate, l’aumento ‘infernale’ delle temperature e l’incremento degli incendi, l’sta diventando una costante insostenibile. In sostanza, le cose devono cambiare. E dovrebbero cambiare entro la fine di questo mese. Per questo, iAma potrebbero non avere. Potrebbero vivere un’estate “no stop” chiesta dal direttore generale Andrea Bossola in un ordine di servizio. Unache, inevitabilmente, ha suscitato non poche reazioni. Leggi anche:, oltre il degrado: ragazzo si addormenta abbracciato ai sacchi dei(FOTO) Ladi Ama Come si legge anche sul Messaggero, il direttore generale Andrea Bossola, ha firmato ...

