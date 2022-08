Conte l' epurator prova a liberarsi dei “rivali” Doccia gelata per Raggi e Di Battista

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 3 agosto 2022) È una campagna elettorale molto particolare quella che si trova a condurre Giuseppe. Che deve guardarsi non solo dagli attacchi degli avversari, ma soprattutto dalle insidie interne. Perché i rapporti con Grillo sono quelli che sono, con il «Garante» che sembra più intenzionato a mettere i bastoni tra le ruote che a tirare la volata al suo «capo politico». E perché, all'orizzonte, c'è sempre l'ombra di due personaggi molto amati dal popolo grillino. E per lo stesso motivo assai temuti da «Giuseppi». Proprio per questo motivo ierihato ad ammansire le velleità di Virginiae Alessandro Di. In maniera più chiara con la prima, più subdola con il secondo. L'ex sindaca di Roma, ha detto l'avvocato, «come tante altre persone continuerà a lavorare col Movimento: in Comune farà ...