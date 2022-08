Calcio: Lotito, 'con Romagnoli e Vecino la Lazio può competere ad alti livelli' (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. - (Adnkronos) - "Quello che è mancato nella Lazio è che in determinati momenti non riusciva a mantenere alta la tensione. Con Romagnoli e Vecino non succederà, sono abituati a certi tipi di partite. Con questi innesti si può competere ad alti livelli". Lo dice il presidente della Lazio Claudio Lotito nel corso della presentazione del difensore Alessio Romagnoli e del centrocampista Matias Vecino. "Sono due acquisti che avevamo concordato con il direttore, che ha sempre seguito Romagnoli, coltivando il rapporto con il ragazzo per realizzare questo sogno -aggiunge il numero uno del club biancoceleste-. Noi siamo partiti in un certo modo, poi abbiamo pensato di inserire due elementi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. - (Adnkronos) - "Quello che è mancato nellaè che in determinati momenti non riusciva a mantenere alta la tensione. Connon succederà, sono abituati a certi tipi di partite. Con questi innesti si puòad". Lo dice il presidente dellaClaudionel corso della presentazione del difensore Alessioe del centrocampista Matias. "Sono due acquisti che avevamo concordato con il direttore, che ha sempre seguito, coltivando il rapporto con il ragazzo per realizzare questo sogno -aggiunge il numero uno del club biancoceleste-. Noi siamo partiti in un certo modo, poi abbiamo pensato di inserire due elementi di ...

