Caccia al killer di Pescara, vittima giustiziata: L'agguato in un video shock. L'assassino ha prelevato i cellulari (Di mercoledì 3 agosto 2022) Casco integrale sul volto, giacca nera, pantaloni più chiari, zaino sul petto, pistola in pugno . Prima i colpi dall'esterno del locale, attraverso la siepe, con cui ferisce le sue due vittime , ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Casco integrale sul volto, giacca nera, pantaloni più chiari, zaino sul petto, pistola in pugno . Prima i colpi dall'esterno del locale, attraverso la siepe, con cui ferisce le sue due vittime , ...

BreakingItalyNe : CINA: Attacco con coltello in un asilo nella contea di Anfu nella provincia di Jiangxi: 3 morti e 6 feriti, caccia… - GigiPadovani : “Caccia al killer dei gatti” ( cit. titolo dal @TgrRaiPiemonte ) - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Omicidio a Pescara, caccia al killer dell'architetto | Per inquirenti un agguato in stile mafioso #pescara #walteralb… - abruzzoweb : AGGUATO PESCARA, ESECUZIONE IN STILE MAFIOSO: CACCIA AL KILLER, “SUBITO FORTE RISPOSTA STATO” - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Omicidio a Pescara, caccia al killer dell'architetto | Per inquirenti un agguato in stile mafioso #pescara #walteralb… -