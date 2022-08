Allarme nei supermercati | manca l’acqua frizzante | ecco perché è introvabile | cosa succede

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Cambiano i ‘momenti storici’, ma non le situazioni. E gli scaffali dei, quelli che durante il primo lockdown o quando è scoppiata la guerra in Ucraina erano stati presi d’assalto, ora rischiano davvero di rimanere vuoti. O meglio, senza acqua. Il motivo?l’anidride carbonica, i prezzi sono alle stelle e le bottigliette sembrano essere introvabili ormai da diverse settimane. Emblematico il caso di Sant’Anna, il più grosso produttore europeo di acque oligominerali, che un mese fa ha fermato la produzione dei prodotti gassati.non si trova neiCome riporta il quotidiano la Repubblica, a Torino gli scaffali di moltisono vuoti e...

L'era stato lanciato quasi un mese fa dai produttori. E alla fine il rischio di non trovare ... Nelle catene della grande distribuzione organizzata epiccoli market di quartiere mancano le ...