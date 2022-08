Alla ricerca di… Jo Squillo che presenta sua figlia Michelle con Elena D’Ambrogio (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Figli dell’arcobaleno, fratelli del sole, sorelle della luna, io vi benedico nel nome degli angeli”. Giovanna Maria Coletti, nota al pubblico con lo pseudonimo di Jo Squillo, con questo singolare augurio brinda Alla vita, Alla rinascita. E ce la racconta. Chi è Michelle, la figlia di Jo Squillo Della tua carriera, che conosciamo e apprezziamo, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Figli dell’arcobaleno, fratelli del sole, sorelle della luna, io vi benedico nel nome degli angeli”. Giovanna Maria Coletti, nota al pubblico con lo pseudonimo di Jo, con questo singolare augurio brindavita,rinascita. E ce la racconta. Chi è, ladi JoDella tua carriera, che conosciamo e apprezziamo, L'articolo proviene da Novella 2000.

pdnetwork : Alle 10.25 del 2 agosto 1980 una bomba esplode alla stazione di Bologna, cambiando la storia del Paese. Ricordiamo… - vigilidelfuoco : Alle 10:25 del #2agosto di quarantadue anni fa una bomba esplose nella sala d’aspetto della stazione di #Bologna. I… - BelpietroTweet : Il vecchio democristiano ha neutralizzato il delfino mancato di Beppe Grillo (che ora si atteggia a nuovo Andreotti… - Sensey69Al : RT @Giacomo_Sessa: Nasciamo sognatori, alla ricerca di qualcuno nato per essere il nostro sogno. - VBosia : @pdnetwork @EnricoLetta Dal mio punto di osservazione , come potenziale elettore, non mi sembra che il centrodestra… -