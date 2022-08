A Cerveteri “Grande | grosso e vaccinato” | giovedì 4 agosto comicità senza freni con Dado

(Di mercoledì 3 agosto 2022)– Irriverente, istrionico, da oltre 30anni è un mattatore assoluto della. Capace di rinnovarsi negli annimai essere banale, nel corso della sua carriera è stato in grado di affermarsi come uno dei personaggi di spicco dell’intrattenimento romano e italiano.alle ore 21:30 il Parco della Legnara aè pronta ad accogliere ladicon “”, uno show nuovissimo e che nel periodo invernale ha fatto registrare il sold-out in tantissimi teatri italiani. Due ore di pura, un viaggio tra passato, presente e futuro, tra le paure e i timori delle persone, cheaffronterà con una ...

, grosso e vaccinato': giovedì 4 agosto comicità senza freni con Dado - Irriverente, istrionico, da oltre 30anni è un mattatore assoluto della comicità. Capace di rinnovarsi negli ...Giovedì 4 agosto alle ore 21:30 il Parco della Legnara aè pronta ad accogliere la comicità di Dado con ", grosso e vaccinato", uno show nuovissimo e che nel periodo invernale ha ...