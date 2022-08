Usa, nuovo incaricato d’affari ma ancora nessun ambasciatore (Di martedì 2 agosto 2022) Shawn Crowley è l’incaricato d’affari ad interim presso l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia. E’ arrivato a Roma nel luglio 2022. Diplomatico di carriera del Senior Foreign Service, precedentemente Shawn ha diretto l’ufficio che si occupa delle relazioni bilaterali tra gli Stati Uniti e l’Europa occidentale e ha ricoperto il ruolo di Deputy Assistant Secretary of State presso l’Ufficio per gli Affari Europei ed Eurasiatici. Altri suoi incarichi a Washington sono stati presso l’Executive Secretariat, l’Operations Center, e l’Ufficio per l’Europa Centrale. Il suo incarico più recente all’estero è stato quello di Vice Capo Missione a L’Aia (Paesi Bassi), dove ha diretto 32 sezioni/agenzie con un bilancio complessivo di 26 milioni di dollari. Dal 2014 al 2016 è stato Consigliere Politico-Economico a Pristina (Kosovo). All’inizio del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 agosto 2022) Shawn Crowley è l’ad interim presso l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia. E’ arrivato a Roma nel luglio 2022. Diplomatico di carriera del Senior Foreign Service, precedentemente Shawn ha diretto l’ufficio che si occupa delle relazioni bilaterali tra gli Stati Uniti e l’Europa occidentale e ha ricoperto il ruolo di Deputy Assistant Secretary of State presso l’Ufficio per gli Affari Europei ed Eurasiatici. Altri suoi incarichi a Washington sono stati presso l’Executive Secretariat, l’Operations Center, e l’Ufficio per l’Europa Centrale. Il suo incarico più recente all’estero è stato quello di Vice Capo Missione a L’Aia (Paesi Bassi), dove ha diretto 32 sezioni/agenzie con un bilancio complessivo di 26 milioni di dollari. Dal 2014 al 2016 è stato Consigliere Politico-Economico a Pristina (Kosovo). All’inizio del ...

