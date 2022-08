Uomini e Donne, Fabio Colloricchio papà: la reazione della sua ex Nicole Mazzocato (Di martedì 2 agosto 2022) Manca ormai pochissimo alla nascita del bimbo di Nicole Mazzocato. Ancora 12 giorni di attesa e poi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stringerà fra le sue braccia il frutto nato dall’unione con il calciatore Armando Anastasio. Il destino ha voluto che Fabio Colloricchio, ex storico di Nicole, diventasse papà della piccola Gala il 31 luglio avuta da Violeta MangrinanUna curiosa coincidenza che i fan non hanno potuto fare a meno di notare nel corso dei mesi. Poco fa Nicole Mazzocato ha risposto ad alcune domande su Instagram dove, incalzata dai fan, la donna è tornata a parlare della questione senza mai citare Fabio. Uno dei suoi follower ha fatto un’osservazione ... Leggi su isaechia (Di martedì 2 agosto 2022) Manca ormai pochissimo alla nascita del bimbo di. Ancora 12 giorni di attesa e poi l’ex corteggiatrice distringerà fra le sue braccia il frutto nato dall’unione con il calciatore Armando Anastasio. Il destino ha voluto che, ex storico di, diventassepiccola Gala il 31 luglio avuta da Violeta MangrinanUna curiosa coincidenza che i fan non hanno potuto fare a meno di notare nel corso dei mesi. Poco faha risposto ad alcune domande su Instagram dove, incalzata dai fan, la donna è tornata a parlarequestione senza mai citare. Uno dei suoi follower ha fatto un’osservazione ...

