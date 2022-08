Ultime Notizie – Elezioni 2022, Renzi: “Accordo Letta-Calenda è chance persa” (Di martedì 2 agosto 2022) “Questo Accordo è un’occasione persa, si poteva creare un polo di centro che poteva arrivare al 10%. Noi, liberi e coraggiosi, andremo da soli”. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Controcorrente si esprime così dopo l’Accordo tra Enrico Letta, segretario del Pd, e Carlo Calenda, numero 1 di Azione, in vista delle Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. “Andremo da soli a chiedere agli italiani i voti per entrare nel prossimo Parlamento. Se Calenda vuole stare con Di Maio e Letta vuole stare con Fratoianni, io la ritengo una marmellata indistinta che fa vincere la Meloni. La politica per me non è rinunciare alle proprie idee per una poltrona. Un cittadino deve poter esprimere un voto utile, dandolo a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 2 agosto 2022) “Questoè un’occasione, si poteva creare un polo di centro che poteva arrivare al 10%. Noi, liberi e coraggiosi, andremo da soli”. Matteo, leader di Italia Viva, a Controcorrente si esprime così dopo l’tra Enrico, segretario del Pd, e Carlo, numero 1 di Azione, in vista dellepolitichein programma il 25 settembre. “Andremo da soli a chiedere agli italiani i voti per entrare nel prossimo Parlamento. Sevuole stare con Di Maio evuole stare con Fratoianni, io la ritengo una marmellata indistinta che fa vincere la Meloni. La politica per me non è rinunciare alle proprie idee per una poltrona. Un cittadino deve poter esprimere un voto utile, dandolo a ...

