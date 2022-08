Strage di Bologna, cosa sappiamo 42 anni dopo (Di martedì 2 agosto 2022) Ricorre oggi il 42° anniversario della Strage neofascista di Bologna. Il 2 agosto 1980 una bomba sventrò la stazione uccidendo 85 persone e ferendone 200. Alcuni degli esecutori materiali sono già liberi, i presunti mandanti sono defunti. I processi sono ancora in corso. Oggi la cerimonia di commemorazione si è svolta davanti alla stazione, oltreché nel cortile di Palazzo D’Accursio, sede del Comune. Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: “Bologna e l’Emilia Romagna pretendono verità“. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel suo messaggio alla città, ha definito la Strage “un atto di uomini vili, di una disumanità senza uguali, tra i più terribili della storia repubblicana. Un attacco terroristico che pretendeva di destabilizzare le istituzioni democratiche e seminare paura, colpendo ... Leggi su velvetmag (Di martedì 2 agosto 2022) Ricorre oggi il 42°versario dellaneofascista di. Il 2 agosto 1980 una bomba sventrò la stazione uccidendo 85 persone e ferendone 200. Alcuni degli esecutori materiali sono già liberi, i presunti mandanti sono defunti. I processi sono ancora in corso. Oggi la cerimonia di commemorazione si è svolta davanti alla stazione, oltreché nel cortile di Palazzo D’Accursio, sede del Comune. Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: “e l’Emilia Romagna pretendono verità“. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel suo messaggio alla città, ha definito la“un atto di uomini vili, di una disumanità senza uguali, tra i più terribili della storia repubblicana. Un attacco terroristico che pretendeva di destabilizzare le istituzioni democratiche e seminare paura, colpendo ...

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione del 42° anniversario della strage di #Bologna: - TgrRai : Avevano dai 3 ai 14 anni i sette bambini morti nella strage alla stazione di Bologna il #2agosto 1980. Oggi una com… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #2agosto 1980 avviene la strage di #Bologna. 85 i morti, oltre 200 i feriti, procedimenti ancora… - GGreco3 : Oggi è l'anniversario della strage di Bologna, vedo tanti distratti sulla ricorrenza - FrancescoMurat8 : Verità e giustizia per la #stragediBologna. #2agosto Strage di matrice neofascista Chissà come mai Il Foglio e Link… -