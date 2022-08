Sta arrivando una “strana recessione”? L’analisi di Pennisi (Di martedì 2 agosto 2022) Vi ricordate la “Drôle de guerre”? Il periodo che va dal 3 settembre 1939 (dichiarazione di guerra di Francia e Gran Bretagna alla Germania) al 10 maggio 1940, invasione del Belgio e dell’Olanda da parte delle truppe tedesche. Una “strana guerra” proprio in quanto, nelle trincee, eserciti avversari si fronteggiavano ma nessuno sparava un colpo. Quella che si sta avvicinando, su piano mondiale, potrebbe essere “una strana recessione” che colpirà alcuni Paesi (ad esempio, quelli – come l’Italia – fortemente indebitati) ma che dopo un periodo non molto lungo porterà ad un riassetto positivo all’economia dei Paesi Ocse. Il Fondo Monetario, nel suo ultimo documento previsionale, ha tratteggiato i rischi di una recessione mondiale a ragione della guerra in Europa orientale e delle varie ondate delle pandemie (al Covid-19 si ... Leggi su formiche (Di martedì 2 agosto 2022) Vi ricordate la “Drôle de guerre”? Il periodo che va dal 3 settembre 1939 (dichiarazione di guerra di Francia e Gran Bretagna alla Germania) al 10 maggio 1940, invasione del Belgio e dell’Olanda da parte delle truppe tedesche. Una “guerra” proprio in quanto, nelle trincee, eserciti avversari si fronteggiavano ma nessuno sparava un colpo. Quella che si sta avvicinando, su piano mondiale, potrebbe essere “una” che colpirà alcuni Paesi (ad esempio, quelli – come l’Italia – fortemente indebitati) ma che dopo un periodo non molto lungo porterà ad un riassetto positivo all’economia dei Paesi Ocse. Il Fondo Monetario, nel suo ultimo documento previsionale, ha tratteggiato i rischi di unamondiale a ragione della guerra in Europa orientale e delle varie ondate delle pandemie (al Covid-19 si ...

