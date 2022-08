Specializzati Tfa sostegno, possono partecipare sia per il ruolo che per le supplenze: 150 + 150 preferenze (Di martedì 2 agosto 2022) Tfa sostegno e ruoli/ supplenze da GaE e GPS. Si tratta di una delle domande che oggetto di risposta durante i Question Time di Orizzonte Scuola TV. I sindacalisti rispondono in tempo reali ai quesiti dei nostri lettori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 agosto 2022) Tfae ruoli/da GaE e GPS. Si tratta di una delle domande che oggetto di risposta durante i Question Time di Orizzonte Scuola TV. I sindacalisti rispondono in tempo reali ai quesiti dei nostri lettori. L'articolo .

SISAsindacato : Specializzati Tfa sostegno: con unica domanda dal 2 al 16 agosto partecipano sia per il ruolo che per le supplenze - sisascuola : Specializzati Tfa sostegno: con unica domanda dal 2 al 16 agosto partecipano sia per il ruolo che per le supplenze - AniefTorino : Specializzati Tfa sostegno: dal 2 al 16 agosto domanda unica, partecipano sia per il ruolo che per le supplenze. Co… - ProDocente : Specializzati Tfa sostegno: con unica domanda dal 2 al 16 agosto partecipano sia per il ruolo che per le supplenze … - Civetta46262114 : RT @orizzontescuola: Specializzati Tfa sostegno: con unica domanda dal 2 al 16 agosto partecipano sia per il ruolo che per le supplenze [VI… -