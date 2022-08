SKY | Raspadori chiede al Sassuolo il via libera per la cessione

(Di martedì 2 agosto 2022)ha chiesto ad Alessio Dionisi il viaper poter essere ceduto. Il Napoli ha già l’accordo con il giocatore. Secondo quanto riporta Sky sport 24,ha deciso di non rimanere ale di essere ceduto. sull’attaccante c’è forte il pressing del Napoli più defilata la Juventus: “Giacomoha chiesto ad Alessio Dionisi il viaper poter essere ceduto. L’attaccante delprova a spingere per poter lasciare l’Emilia, ma l’ok finale spetterà all’amministratore delegato Carnevali. Suè forte il Napoli, che ha già trovato l’accordo con il giocatore e ha messo sul piatto 30 milioni con il club; tuttavia, qualora i neroverdi dovessero aprire per la, spingeranno le richieste fino ...

Mercoledì incontro tra la Juve e gli agenti diIntanto nella giornata di mercoledì l'entourage diincontrerà a Torino la Juventus per capire se è realmente intenzionata a entrare ...L'ormai ex direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, è intervenuto in diretta aper parlare del futuro di, tra Napoli e ...Raspadori ha chiesto ad Alessio Dionisi il via libera per poter essere ceduto. Il Napoli ha già l'accordo con il giocatore.Il club azzurro ha già raggiunto un accordo con l'entourage del classe 2000 e ha messo sul tavolo 30 milioni di euro per provare a convincere il Sassuolo.