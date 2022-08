Sassuolo, TMW: “Corsa per Maggiore, si tenta lo sgarro al Torino” (Di martedì 2 agosto 2022) Sassuolo Maggiore- Il Sassuolo continua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni stagionali. Oggi pomeriggio, lavoro con il pallone svolto dagli uomini di Dionisi. L’A.D dei Neroverdi, Giovanni Carnevali è attivo su più piste di mercato. Il Sassuolo è inevitabilmente una delle protagoniste di questo calciomercato di inizio Agosto. Infatti, da più di qualche giorno che, i Neroverdi trattano in maniera costante con il Napoli e la Juventus, per la cessione di Raspadori. L’A.D degli Emiliani, Giovanni Carnevali però, tratta anche in entrata in quanto serve il prima possibile un mediano e un esterno. Per la fascia destra è probabile il ritorno al Mapei di Nicola Sansone, in uscita dal Bologna. Per l’attacco si prova ad insistere per Andrea Pinamonti, facendo un braccio di ferro con l’Atalanta. E, invece per la mediana ... Leggi su seriea24 (Di martedì 2 agosto 2022)- Ilcontinua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni stagionali. Oggi pomeriggio, lavoro con il pallone svolto dagli uomini di Dionisi. L’A.D dei Neroverdi, Giovanni Carnevali è attivo su più piste di mercato. Ilè inevitabilmente una delle protagoniste di questo calciomercato di inizio Agosto. Infatti, da più di qualche giorno che, i Neroverdi trattano in maniera costante con il Napoli e la Juventus, per la cessione di Raspadori. L’A.D degli Emiliani, Giovanni Carnevali però, tratta anche in entrata in quanto serve il prima possibile un mediano e un esterno. Per la fascia destra è probabile il ritorno al Mapei di Nicola Sansone, in uscita dal Bologna. Per l’attacco si prova ad insistere per Andrea Pinamonti, facendo un braccio di ferro con l’Atalanta. E, invece per la mediana ...

infoitsport : TMW - Raspadori, arrivano indiscrezioni da Sassuolo - Cucciolina96251 : RT @calsciomercato: ??????????L'Atalanta vuole chiudere per Pinamonti, domani il summit. ????Ma il Sassuolo non molla… ?? [TMW] #pinamonti #Ata… - calsciomercato : ??????????L'Atalanta vuole chiudere per Pinamonti, domani il summit. ????Ma il Sassuolo non molla… ?? [TMW] #pinamonti… - JaunNews : TMW – Adjapong leaving Sassuolo: interested in Reggina and Benevento - Bubu_Inter : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - L'Atalanta vuole chiudere per Pinamonti, domani il summit. Il Sassuolo non molla -