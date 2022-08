Roma. Lutto all’Alberone, morto lo storico ristoratore Giuseppe Sangiuliano: ‘Peppe ci mancherai’ (Di martedì 2 agosto 2022) Lutto a Roma, nel quartiere Alberone, all’Appio Latino. È qui che tre giorni fa è morto Giuseppe Sangiuliano, la storico ristoratore ‘a capo’ della Caraffa – Ristorante Pizzeria. Un ‘pezzetto’ di cuore per molti, un amico, un uomo ricordato con dispiacere e rammarico come una brava persona, sempre gentile, professionale e disponibile con tutti. Una notizia che nessuno si aspettava e che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Chi era il ristoratore Giuseppe Sangiuliano Giuseppe Sangiuliano, storico ristoratore, da Montazzoli, in provincia di Chieti, quando aveva 15 anni era ‘approdato’ nella Capitale. Ed è qui, all’Alberone, che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 agosto 2022), nel quartiere Alberone, all’Appio Latino. È qui che tre giorni fa è, la‘a capo’ della Caraffa – Ristorante Pizzeria. Un ‘pezzetto’ di cuore per molti, un amico, un uomo ricordato con dispiacere e rammarico come una brava persona, sempre gentile, professionale e disponibile con tutti. Una notizia che nessuno si aspettava e che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Chi era il, da Montazzoli, in provincia di Chieti, quando aveva 15 anni era ‘approdato’ nella Capitale. Ed è qui,, che ...

