Pastore omofobo: "I gay vanno uccisi, lo dice Dio. Sono rettiliani vanno sterminati" (Di martedì 2 agosto 2022) Siamo abituati alle assurdità omofobe vomitate da preti, vescovi o imam e ogni tanto dagli USA arrivano anche le idiozie di qualche Pastore. Un anno e mezzo fa ad esempio il Pastore evangelico Irvin Baxter disse che il Covid 19 era il castigo di Dio contro i gay. Questi mostri rigurgitano follie omofobe come partecipassero ad una gara a chi la spara più grossa, a chi fa vergognare di più la divinità in cui credono (e se questi dei esistono, certamente si staranno vergognando di questi loro fan). Per adesso in testa a questa competizione omofoba c'è il Pastore della chiesa battista 'Shield of Faith', Joe Jones. L'uomo in più occasioni ha dichiarato che i gay vanno sterminati perché 'rettiliani'e 'ped0fili'. Ovviamente il cretino in questione si è beccato delle denunce, ...

globne : Il pastore Luigi Carollo sostiene che i sedicenti 'cristiani' non possano votare chi non è omofobo: Il pastore Luig… - lore944 : RT @gayburg: Il pastore Luigi Carollo sostiene che i sedicenti 'cristiani' non possano votare chi non è omofobo - gayburg : Il pastore Luigi Carollo sostiene che i sedicenti 'cristiani' non possano votare chi non è omofobo -

Pride e gender. Il vescovo di Aversa Spinillo: Rispettare gli altri ma vogliamo essere rispettati In qualità di vescovo e pastore, come giudica questa situazione "Ho avuto modo di incontrare gli ... Da parte mia, non credo di poter essere definito omofobo, semplicemente perché ho una visione ... Il capo della Chiesa ortodossa ucraina: 'Kirill è un oligarca in abiti religiosi' Un Patriarca amico della guerra e del lusso, omofobo, reazionario e braccio armato di Putin, visto che ha usato il suo ruolo per benedire la ...è più un funzionario del governo russo che un pastore ... Riforma.it In qualità di vescovo e, come giudica questa situazione "Ho avuto modo di incontrare gli ... Da parte mia, non credo di poter essere definito, semplicemente perché ho una visione ...Un Patriarca amico della guerra e del lusso,, reazionario e braccio armato di Putin, visto che ha usato il suo ruolo per benedire la ...è più un funzionario del governo russo che un... Giornata contro l'omofobia