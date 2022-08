Osimhen Bayern Monaco, Salihamidzic dice la sua sulla possibile trattativa (Di martedì 2 agosto 2022) Osimhen Bayern Monaco, il ds dei bavaresi Hasan Salihamidzic ha risposto circa una possibile trattativa per il nigeriano Victor Osimhen al Bayern Monaco? Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, svelando di una telefonata con Hasan Salihamidzic, ds del club bavarese. LE PAROLE – «Abbiamo contattato Salihamidzic circa la notizia che vorrebbe il Bayern interessato ad Osimhen e ci ha seccamente smentito questa indiscrezione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022), il ds dei bavaresi Hasanha risposto circa unaper il nigeriano Victoral? Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, svelando di una telefonata con Hasan, ds del club bavarese. LE PAROLE – «Abbiamo contattatocirca la notizia che vorrebbe ilinteressato ade ci ha seccamente smentito questa indiscrezione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

