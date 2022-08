Oroscopo | Perché è tanto più pericoloso durante l’estate? (Di martedì 2 agosto 2022) Per alcuni è fantasia, per altri invece un vero e proprio riferimento per ciò che deve succedere durante la giornata. Ma ci domandiamo: può un cristiano crederci? L’Oroscopo, specialmente durante l’estate e i periodi di relax, diventa una “lettura” più diffusa delle altre. Tempo di relax ma non di Oroscopo In estate, ognuno di noi L'articolo Oroscopo Perché è tanto più pericoloso durante l’estate? proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 2 agosto 2022) Per alcuni è fantasia, per altri invece un vero e proprio riferimento per ciò che deve succederela giornata. Ma ci domandiamo: può un cristiano crederci? L’, specialmentee i periodi di relax, diventa una “lettura” più diffusa delle altre. Tempo di relax ma non diIn estate, ognuno di noi L'articolopiù? proviene da La Luce di Maria.

dragogalattico1 : @Laura51478782 Sì ho capito! Questo in realtà è più una indicazione energetica perché non c'entra con il segno zodi… - sessoastrale : sto vedendo l’oroscopo di sta sett raga vediamo se leone avrà fortuna no perché sarà il mio compleanno NON MOLLO - hvrricaxe : mi dispiace ma io non riesco a credere nell’astrologia e nelle pietre le seconde almeno sono belle almeno no perc… - annalisa673 : RT @its_annalisa_: Ciao cerco qualcun* che ieri il 30 luglio era al concerto di Michele Bravi in Piazza Duomo a Trento e che ha il video di… - crixvzone : questo oroscopo sempre d’aiuto comunque T’ATTACHI A STA MINCHI PERCHÉ IO CI PROVO DI NUOVO OGGI NON DOMANI. -