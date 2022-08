Omicidio nel Casertano, fermato il nipote della vittima (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCapua (Ce) – I carabinieri hanno arrestato a Napoli il 41enne romeno Octavian Muntean, accusato dell’Omicidio dello zio di 62 anni Petru Muntean, avvenuto il primo luglio scorso a Capua (Caserta). L’uomo è stato fermato mentre era in fila alla mensa di una onlus di via Marittima, e il suo fermo è stato convalidato dal Gip. I carabinieri della Compagnia di Capua lo cercavano dai momenti successivi al delitto, quando aveva fatto perdere le tracce, rifugiandosi tra i senzatetto delle stazioni ferroviarie del Casertano e poi di Napoli. Il 62enne Petru Montean, da tempo sulla sedia a rotelle dopo essere stato colpito da ictus, fu trovato cadavere la sera dello scorso primo luglio nella sua abitazione di fortuna realizzata negli spogliatoi dell’ex campo sportivo di via Giardini a Capua, con ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCapua (Ce) – I carabinieri hanno arrestato a Napoli il 41enne romeno Octavian Muntean, accusato dell’dello zio di 62 anni Petru Muntean, avvenuto il primo luglio scorso a Capua (Caserta). L’uomo è statomentre era in fila alla mensa di una onlus di via Marittima, e il suo fermo è stato convalidato dal Gip. I carabinieriCompagnia di Capua lo cercavano dai momenti successivi al delitto, quando aveva fatto perdere le tracce, rifugiandosi tra i senzatetto delle stazioni ferroviarie dele poi di Napoli. Il 62enne Petru Montean, da tempo sulla sedia a rotelle dopo essere stato colpito da ictus, fu trovato cadavere la sera dello scorso primo luglio nella sua abitazione di fortuna realizzata negli spogliatoi dell’ex campo sportivo di via Giardini a Capua, con ...

