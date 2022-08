Nuoro, individuato virus ‘Usutu’ in zanzare comuni (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Confermata la presenza di virus ‘Usutu’ nel territorio del Comune di Dorgali (Nuoro). La patologia ad eziologia virale con ciclo epidemiologico, del tutto simile a quello di West Nile Ddisease (Febbre del Nilo), è stata individuata in un pool di ‘Culex pipiens’ (zanzara comune) prelevate da trappola. Lo comunica la Struttura complessa sanità animale di Nuoro-Lanusei. Di recente, sempre nella fascia costiera orientale, in territorio ogliastrino, è stato riscontrato un caso di West Nile disease. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Confermata la presenza dinel territorio del Comune di Dorgali (). La patologia ad eziologia virale con ciclo epidemiologico, del tutto simile a quello di West Nile Ddisease (Febbre del Nilo), è stata individuata in un pool di ‘Culex pipiens’ (zanzara comune) prelevate da trappola. Loca la Struttura complessa sanità animale di-Lanusei. Di recente, sempre nella fascia costiera orientale, in territorio ogliastrino, è stato riscontrato un caso di West Nile disease. L'articolo proviene da Italia Sera.

