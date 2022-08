“Nudi per la vita”, svelato il cast completo: Mara Maionchi si sbottona (Di martedì 2 agosto 2022) Il prossimo 12 settembre Mara Maionchi debutterà al timone di “Nudi per la vita”, nuovo programma in onda il lunedì e il martedì in prima serata su Rai 2, per un totale di quattro puntate. La discografica sarà affiancata da una vecchia conoscenza di “Amici”. Stiamo parlando del ballerino professionista e coreografo Marcello Sacchetta. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> “Nei tuoi panni” su Rai2: spostata la data d’inizio del nuovo programma con Mia Ceran “Nudi per la vita” è un format innovativo, molto diverso dai soliti show in onda sulle reti Rai. È un format sperimentale in cui uomini e donne dello spettacolo si spogliano per sostenere cause benefiche. Diciamo un docu-reality, con protagonisti un gruppo di personaggi celebri del cinema, della tv e dello ... Leggi su tvzap (Di martedì 2 agosto 2022) Il prossimo 12 settembredebutterà al timone di “per la”, nuovo programma in onda il lunedì e il martedì in prima serata su Rai 2, per un totale di quattro puntate. La discografica sarà affiancata da una vecchia conoscenza di “Amici”. Stiamo parlando del ballerino professionista e coreografo Marcello Sacchetta. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> “Nei tuoi panni” su Rai2: spostata la data d’inizio del nuovo programma con Mia Ceran “per la” è un format innovativo, molto diverso dai soliti show in onda sulle reti Rai. È un format sperimentale in cui uomini e donne dello spettacolo si spogliano per sostenere cause benefiche. Diciamo un docu-reality, con protagonisti un gruppo di personaggi celebri del cinema, della tv e dello ...

