Napoli, ritrovato il furgone per disabili rubato, è inutilizzabile (Di martedì 2 agosto 2022) dopo essere stato vandalizzato. Avviata raccolta fondi Lo scorso 4 luglio fu rubato in via Silvestro ad Arzano, in provincia di Napoli, uno dei furgoni utilizzato dai volontari della sezione "Giovanni Nigro" dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare per accompagnare i ragazzi alle visite mediche e alle gite. A quasi un mese dal furto, il furgone è stato ritrovato, ma è inutilizzabile, poiché il mezzo è stato vandalizzato. Il presidente della Uildm di Arzano, Salvatore Leonardo, ha scritto a imprenditori locali e sostenitori per una raccolta fondi destinata all'acquisto di un nuovo mezzo. Inoltre, Leonardo ha dichiarato: "Abbiamo ritrovato il furgone distrutto con il motore manomesso, il cambio rotto, la pedana per i ragazzi divelta e il cambio fuori uso.

