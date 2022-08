Meret o Marfella errore in partitella: la prova video (Di martedì 2 agosto 2022) Alex Meret è da giorni sotto il fuoco di fila della critica, anche perché lo stesso Spalletti fa capire di voler un portiere diverso dall’ex Spal. L’allenatore non ha mai speso parole di grande elogio per Meret, tanto che il Napoli è molto vicino a Kepa. Ma Meret nelle ultime settimane non sembra sereno mentalmente, cosa che condiziona anche le sue indubbie qualità tecniche. Il portiere ha commesso un errore, insieme con Ostigard nella partita con l’Adana, ma forse quello più evidente è stato quello commesso in Napoli-Maiorca sul pareggio di Raillo, anche se c’è chi è convinto che Meret non abbia commesso nessun errore perché disturbato da Mario Rui. Meret o Marfella, l’errore in partitella Ancora prima però sempre ... Leggi su napolipiu (Di martedì 2 agosto 2022) Alexè da giorni sotto il fuoco di fila della critica, anche perché lo stesso Spalletti fa capire di voler un portiere diverso dall’ex Spal. L’allenatore non ha mai speso parole di grande elogio per, tanto che il Napoli è molto vicino a Kepa. Manelle ultime settimane non sembra sereno mentalmente, cosa che condiziona anche le sue indubbie qualità tecniche. Il portiere ha commesso un, insieme con Ostigard nella partita con l’Adana, ma forse quello più evidente è stato quello commesso in Napoli-Maiorca sul pareggio di Raillo, anche se c’è chi è convinto chenon abbia commesso nessunperché disturbato da Mario Rui., l’inAncora prima però sempre ...

