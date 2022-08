La gara di mangiatrici di banane fa impazzire Zaki e le femministe: fa già ridere così (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago — Zaki e le mangiatrici di banane: fa già ridere così, ma vogliamo farvi ridere di più. Sì perché l’attivista ed ex carcerato egiziano è uno dei firmatari dell’imprescindibile raccolta firme, ultima delle gradi battaglie progressiste, contro la competizione delle mangiatrici di banane che verrà disputata a Monteprato in Nimis, provincia di Udine, oggi 2 agosto 2022. La gara, di stampo chiaramente goliardico, è inserita nella cornice ancora più goliardica della Festa degli Uomini di Monteprato — che quest’anno raggiunge la 45esima edizione — e prevede che le sfidanti si inginocchino davanti a una fila di uomini mangiando delle banane che questi ultimi reggono all’altezza del loro bacino. Le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago —e ledi: fa già, ma vogliamo farvidi più. Sì perché l’attivista ed ex carcerato egiziano è uno dei firmatari dell’imprescindibile raccolta firme, ultima delle gradi battaglie progressiste, contro la competizione dellediche verrà disputata a Monteprato in Nimis, provincia di Udine, oggi 2 agosto 2022. La, di stampo chiaramente goliardico, è inserita nella cornice ancora più goliardica della Festa degli Uomini di Monteprato — che quest’anno raggiunge la 45esima edizione — e prevede che le sfidanti si inginocchino davanti a una fila di uomini mangiando delleche questi ultimi reggono all’altezza del loro bacino. Le ...

