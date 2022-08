Il silenzio dei partiti sulla morte di Elena | anche dopo l’annuncio di Cappato | non c’è spazio per il fine vita in campagna elettorale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 agosto 2022) Quando sono passate più di 24 ore daldi Marco, regna ilpiù assoluto. Nessun leader o esponente deiitaliani ha voluto commentare la notizia di, una 69enne veneta affetta da una importante patologia oncologica polmonare irreversibile che ha deciso di andare in Svizzera per poter accedere legalmente al suicidio assistito. Ieri il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni aveva spiegato di avere accompagnata la donna nel Paese elvetico per dare seguito alla sua richiesta di aiuto. Oggi ha comunicato cheè morta, scegliendo “senza costrizioni, senza imposizioni, liberamente” sul proprio, come lei stessa ha spiegato nel suo ultimo messaggio. Un video in cui ha sottolineato...