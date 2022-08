Grande Fratello VIP 7, a rischio la programmazione del reality show? (Di martedì 2 agosto 2022) La 7ma edizione del Grande Fratello VIP potrebbe essere a rischio? Ecco come stanno le cose Un incendio divampa presso gli studi cinematografici di Cinecittà e la rete sobbalza scoprendo che l’accaduto potrebbe inficiare sulla programmazione – prevista a metà settembre – del Grande Fratello VIP 7. Stando a quanto riporta Il Messaggero, “Un rogo, che è stato spento intorno alle 17,30, visibile anche da lunga distanza con la sua colonna di fumo nero, ha devastato gli studi del cinema di Roma. In pericolo le scenografie di Young Pope e Jerusalem che sarebbero andando distrutte. Il fuoco stava per raggiungere anche gli studi del Grande Fratello, che non ha subito danni. L’incendio è stato spento dai pompieri dopo un primo intervento con gli ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 agosto 2022) La 7ma edizione delVIP potrebbe essere a? Ecco come stanno le cose Un incendio divampa presso gli studi cinematografici di Cinecittà e la rete sobbalza scoprendo che l’accaduto potrebbe inficiare sulla– prevista a metà settembre – delVIP 7. Stando a quanto riporta Il Messaggero, “Un rogo, che è stato spento intorno alle 17,30, visibile anche da lunga distanza con la sua colonna di fumo nero, ha devastato gli studi del cinema di Roma. In pericolo le scenografie di Young Pope e Jerusalem che sarebbero andando distrutte. Il fuoco stava per raggiungere anche gli studi del, che non ha subito danni. L’incendio è stato spento dai pompieri dopo un primo intervento con gli ...

