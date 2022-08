Elezioni | l' incontro tra il Pd e Azione | obiettivo trovare un compromesso

MediasetTgcom24 : Elezioni, pressing di Calenda su Letta: alle 11 l'incontro decisivo - Agenzia_Ansa : Il segretario del Pd Enrico Letta, il leader di Ipf e ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sindaco di Milano Be… - infoitinterno : Incontro tra Calenda e Letta: si decide l'alleanza Pd-Azione per le elezioni - Piergiulio58 : Elezioni 2022, attesa per l’incontro tra Letta e Calenda. Conte: “Il Pd ci ha mancato di rispetto”. - ParliamoDiNews : Elezioni 2022, al via incontro Letta-Calenda - -

... i sondaggi penalizzano i responsabili del draghicidio A meno di due mesi dallepolitiche ... Undecisivo tra Letta e Calenda si sta svolgendo in mattinata per cercare di superare i ...È in corso, alla Camera, l'decisivo tra Letta e Calenda sulle alleanze per ledel 25 settembre. Parteciperà anche Benedetto della Vedova per Più Europa. Calenda mantiene i suoi veti, il segretario dem continua ...È in corso alla Camera l'incontro tra la delegazione Pd composta dal segretario Enrico Letta, le capigruppo Simona Malpezzi e Debora Serracchiani e il ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...