Don Matteo 14, il cast potrebbe perdere due personaggi: ecco chi (Di martedì 2 agosto 2022) Don Matteo 14 potrebbe perdere due personaggi molto amati. A fare intendere l'addio sono stati i diretti interessati che, nel corso di interviste separate, hanno ammesso che la storia che li vedeva protagonisti nella fiction di Rai1 è giunta a conclusione. Don Matteo 14: il cast perde due personaggi? L'attore Nino Frassica, intervistato dall'Ansa, ha rivelato che tra qualche mese lui e tutti gli altri attori di Don Matteo torneranno sul set. Per la storica fiction di Rai1 si tratta della quattordicesima stagione, la seconda che vede Raoul Bova nei panni del sacerdote. «Andremo (sul set, ndr) a marzo. Gli sceneggiatori stanno lavorando sulle storie. Io ancora mi diverto molto nelle parti della vita quotidiana. Mi dispiace non poter più lavorare con ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 2 agosto 2022) Don14duemolto amati. A fare intendere l'addio sono stati i diretti interessati che, nel corso di interviste separate, hanno ammesso che la storia che li vedeva protagonisti nella fiction di Rai1 è giunta a conclusione. Don14: ilperde due? L'attore Nino Frassica, intervistato dall'Ansa, ha rivelato che tra qualche mese lui e tutti gli altri attori di Dontorneranno sul set. Per la storica fiction di Rai1 si tratta della quattordicesima stagione, la seconda che vede Raoul Bova nei panni del sacerdote. «Andremo (sul set, ndr) a marzo. Gli sceneggiatori stanno lavorando sulle storie. Io ancora mi diverto molto nelle parti della vita quotidiana. Mi dispiace non poter più lavorare con ...

Depaola614598 : @terryhill411 se desideri che io venga a casa tua Spoleto al festival dei due mondi dovresti rivalarti in don Matt… - milkovichsly : No vabb c'è il libro di Don Matteo in libreria devo prenderlo - renzo1527 : @avvclarinsolia Quando arriva Don Matteo? - DSottocultura : Don Matteo 9 episodio il bambino conteso. e successivo @ Don Vito's Cats Bar Home - lauracucchiari : @Italysckros Don Matteo è per tutte le stagioni, non si sbaglia mai .?????????? -