Diletta Leotta, anche lei non resiste e lo fa davanti a tutti | Il video fa il boom di like (Di martedì 2 agosto 2022) anche Diletta Leotta non resiste e si lascia andare davanti a tutti. I fan mostrano di apprezzare non poco e il risultato è eclatante. Il post su Instagram fa il boom di like. Diletta Leotta (fonte web)Si sa durante l'estate siamo tutti più spensierati e l'ultimo video di Diletta su Instagram ne é la controprova. Con naturalezza e gioia si lascia andare e pubblica un video che incuriosisce molto i suoi follower. Diletta Leotta, la sua carriera nel mondo del calcio e dello sport Classe 1991, Diletta è una conduttrice televisiva e radiofonica. E' diventata ormai il volto di DAZN con il ...

