Dalla Spagna arrivano conferme | il giocatore è sempre più vicino al Napoli!

(Di martedì 2 agosto 2022) Era nell’aria da diversi giorni esono arrivate ulteriori. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo As, l’uscita di Kepa dal Chelsea è imminente. Il Napoli è da tempo alla ricerca di un portiere, dopo l’uscita di Ospina e il futuro incerto di Meret. Il portiere spagnolo non è la prima opzione di Tuchel e ha deciso di dare una svolta al proprio futuro. Secondo As, oggi sarà la giornata decisiva per il passaggio di Kepa dai Blues agli azzurri del Napoli. I due club starebbero discutendo sul salario e il portiere passerebbe al Napoli con un prestito secco. Napoli Kepa Chelsea L’ingaggio del portiere è di circa 9 milioni l’anno e il Napoli sarebbe disposto a pagare il 25%, circa 2,5 milioni. Il Chelsea si libererebbe così di parte dell’ingaggio e di unche non ...

infoitsport : Napoli-Kepa, dalla Spagna: è il primo nome per Spalletti, può essere il giorno decisivo - infoitsport : DALLA SPAGNA - Napoli, giornata decisiva per Kepa, può arrivare la fumata bianca

