Come nasce il talento di Lorenzo Musetti: “Tutto è iniziato nello scantinato di mia nonna. Il rovescio a una mano? Colpa di papà…” (Di martedì 2 agosto 2022) Il tennis italiano si gode il suo miglior momento storico. Mai in passato l’Italia aveva avuto così tanta abbondanza di giocatori competitivi capaci di rimanere con costanza nelle posizioni di vertice della classifica Atp. Oltre al talento a giocare a favore degli azzurri è l’età. Il primo a esplodere è stato Matteo Berrettini nel 2019, il più “anziano” con i suoi 26 anni. A seguirlo è stato Jannik Sinner fresco vincitore del torneo di Umago in Croazia. Il 2oenne altoatesino sembra avere tutte le carte in regola per diventare uno dei tennisti di riferimento del futuro. E poi c’è Lorenzo Musetti: un ragazzo con così tante qualità che è difficile metterle in ordine. Il 20enne toscano ci è riuscito due settimane ad Amburgo dove ha vinto il primo titolo Atp in carriera. Successo che gli è valso anche la miglior posizione di sempre nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Il tennis italiano si gode il suo miglior momento storico. Mai in passato l’Italia aveva avuto così tanta abbondanza di giocatori competitivi capaci di rimanere con costanza nelle posizioni di vertice della classifica Atp. Oltre ala giocare a favore degli azzurri è l’età. Il primo a esplodere è stato Matteo Berrettini nel 2019, il più “anziano” con i suoi 26 anni. A seguirlo è stato Jannik Sinner fresco vincitore del torneo di Umago in Croazia. Il 2oenne altoatesino sembra avere tutte le carte in regola per diventare uno dei tennisti di riferimento del futuro. E poi c’è: un ragazzo con così tante qualità che è difficile metterle in ordine. Il 20enne toscano ci è riuscito due settimane ad Amburgo dove ha vinto il primo titolo Atp in carriera. Successo che gli è valso anche la miglior posizione di sempre nel ...

