Auto: arriva Pleggit, l'app che rende sicura la compravendita di veicoli usati (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Gli acquisti online sono in costante aumento e, soprattutto per il mercato dei veicoli usati, siano essi Automobili, moto, camper o altre tipologie, c'è sempre il timore che dietro un affare 'interessante' si possa nascondere una truffa. Partendo da questa necessità è nata Pleggit, la prima app che tutela la transazione economica delle parti coinvolte in una compravendita. L'idea di un servizio in grado di rendere sicura la compravendita di veicoli usati nasce da tre giovani imprenditori che provengono dal mondo della finanza e della tecnologia che sono partiti dall'analisi del mercato: negli ultimi anni sono aumentati gli acquisti online e, soprattutto, di beni di seconda mano.

