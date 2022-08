Atletica, Mattia Furlani sempre più lungo ai Mondiali Under 202: sfida a Parada e Konate per le medaglie. Gli avversari (Di martedì 2 agosto 2022) Mattia Furlani ha prontamente regalato spettacolo ai Mondiali Under 20 di Atletica leggera. La grande promessa italiana, che poche settimane fa ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei Under 18 nel salto in lungo e nel salto in alto, si è messo in mostra sulla pedana di Cali (Colombia) e ha conquistato la qualificazione alla Finale del salto in lungo, che andrà in scena questa sera a partire dalle ore 23.15 italiane. Il 17enne reatino, che sta gareggiando contro avversari più grandi di lui anche di un paio di anni, ha piazzato un eccellente 7.85 al primo tentativo e ha staccato immediatamente il biglietto per l’atto conclusivo. L’azzurro ha tutte le carte in regola per andare a caccia di una medaglia, forte di un personale di 8.04 ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022)ha prontamente regalato spettacolo ai20 dileggera. La grande promessa italiana, che poche settimane fa ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei18 nel salto ine nel salto in alto, si è messo in mostra sulla pedana di Cali (Colombia) e ha conquistato la qualificazione alla Finale del salto in, che andrà in scena questa sera a partire dalle ore 23.15 italiane. Il 17enne reatino, che sta gareggiando contropiù grandi di lui anche di un paio di anni, ha piazzato un eccellente 7.85 al primo tentativo e ha staccato immediatamente il biglietto per l’atto conclusivo. L’azzurro ha tutte le carte in regola per andare a caccia di una medaglia, forte di un personale di 8.04 ...

