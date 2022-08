Anticipazioni Don Matteo 9 | la puntata di oggi 2 Agosto

(Di martedì 2 agosto 2022) Donnon finisce mai di stupirci. Dalunedì 1, la fiction torna in onda dalla nona stagione ma nel daytime di Rai1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:00, due episodi al giorno. Donviene ricoverato per i postumi di un’aggressione subita dopo essersi offerto di ospitare un bambino conteso tra i genitori. Cecchini, intanto, si convince di avere ancora pochi giorni di vita di fronte a sé. «Mio figlio» Done i carabinieri indagano sulla morte di un giovane operaio, in rotta con il fratello minore perché contrario alla sua scelta di intra prendere la carriera di ballerino. Sembrerebbe un incidente sul lavoro, ma Donnon ne è affatto convinto. Segui ZON.IT su Google News.

Per difendere l'onore di Francisca,Luis sfida a duello un cliente dell'Ambigù Blanca è tormentata dal dubbio che sua madre eRicardo abbiano avuto una relazione amorosa. Francisca cerca di ...Matteo 12 puntate 9 e 16 giugno 2022/ Giulio Tommasi aggredito Maurizio Lastrico aveva confermato il forte legame con l'attrice, sottolineandolo però sempre collegato all'amicizia. "...Sei sorelle, anticipazioni puntata 1° agosto: il piano di Diana per far sembrare Chelito una perfetta fidanzata per Salvador funziona, Elisa resta ...Don Matteo non finisce mai di stupirci. Da oggi lunedì 1 agosto, la fiction torna in onda dalla nona stagione ma nel daytime di Rai1, quindi dal lunedì al ...