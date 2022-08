Addio Juventus | c’è l’ufficialità | dopo Ramsey un’altra cessione

GoalItalia : Dybala torna sull'addio alla Juventus: 'Mi hanno detto che non avrei fatto parte del progetto, non è stato un probl… - DanyRoss70 : RT @1897_frank: #kostic prima partita un assist ciao ??? e benvenuto l'assist di addio ???????????????? #juventus - newsfresche : RT @RaiSport: I sogni #Juventus per il centrocampo. #FabianRuiz, non sta rinnovando. Jorginho, solo qualche abboccamento. Paredes, il PSG a… - ZonaBianconeri : RT @1897_frank: #kostic prima partita un assist ciao ??? e benvenuto l'assist di addio ???????????????? #juventus - 1897_frank : #kostic prima partita un assist ciao ??? e benvenuto l'assist di addio ???????????????? #juventus -

Eurosport IT

Lalavora anche sulle uscite. In lista di sbarco da tempo c'è anche Arthur Melo che piace in Spagna al Valencia ma c'è un ostacolo Mercato sia in entrata che in uscita per lache lavora su più fronti per mettere tra le mani di Allegri una squadra quanto più forte, completa e competitiva possibile. Colpi come Di Maria, Pogba e Bremer spostano gli equilibri ma ...Il 'folletto' belga è senza squadra dopo l'al Napoli e il mancato rinnovo, rappresentando una ... Calciomercato, ritorno di fiamma per Mertens: la lunga lista in attacco Dries Mertens ©... Calciomercato - Inter, pericolo addio Skriniar e Dumfries. Per la Juve c'è Mertens Tra le squadre più interessate a Nikola Milenkovic, ad oggi, ci sono Tottenham e Juventus, davanti a tutte le altre. Che Antonio Conte sia un grande estimatore di Milenkovic è noto, e ...ROMA - La storia tra la Juventus e Adrien Rabiot sembra giunta al termine. Il centrocampista francese, arrivato in Italia a parametro zero nell’estate del 2019, non ha mai convinto pienamente nelle tr ...