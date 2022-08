Venezia 2022 | Bob Odenkirk ospite delle Giornate degli Autori col film Worlds Apart

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 1 agosto 2022) Bob, star di Breaking Bad e Better Call Saul, saràcol- Mondi Lontani, diretto da Cecilia Miniucchi. La star di Breaking Bad e Better Call Saul Bobsaràdicol- Mondi Lontani di Cecilia Miniucchi. GENOMAS è lieta di annunciare che- Mondi lontani sarà presentato durante unatre MASTERCLASS SIAE per le...