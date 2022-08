Valladolid | l’Atlético resta senza Fresneda | la giovane promessa si rinnova con il Real Valladolid

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 1 agosto 2022) 2022-08-01 23:00:54 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Po finalmente c’è accordo. Dopo trattative che si sono protratte più del previsto, Ivnha timbrato la sua firma perre per il. Lo fa per altre due stagioni, estendendo il suo contratto fino all’anno 2025 e ampliando notevolmente la sua cartella e la sua clausola. quest’ultimo continua a quintuplicarsi fino ad arrivare ad almeno 10 milioni di euro, cifra che potrebbe addirittura aumentare se vengono raggiunti una serie di obiettivi. il nuovo contratto riflette anche un altro anno più facoltativo. Nonostante il forte interesse dell’Atltico de Madrid fino all’ultimo minuto per rilevare i servizi della squadra di Madrid, il club materasso ...