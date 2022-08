Una voleva salvare l'altra: Giulia e Alessia travolte dal treno dopo la telefonata al papà (Di lunedì 1 agosto 2022) Le 6.30, la stazione di Rimini. Una ragazzina vestita di nero disperata perché le avevano rubato il cellulare, un'altra accanto a lei con uno spolverino verde e un paio di stivali neri in mano. Così ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 1 agosto 2022) Le 6.30, la stazione di Rimini. Una ragazzina vestita di nero disperata perché le avevano rubato il cellulare, un'accanto a lei con uno spolverino verde e un paio di stivali neri in mano. Così ...

