Ultime Notizie – “Ucciso leader di al-Qaeda al-Zawahiri”

(Di lunedì 1 agosto 2022) “Gli Stati Uniti hannoildi Al-Ayman al-” in un attacco condotto con dei droni. Lo riferisce il sito Usa ‘Politico’. In una dichiarazione ai giornalisti, un alto funzionario dell’amministrazione Usa aveva affermato che “durante il fine settimana gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione antiterrorismo contro un importante obiettivo di Alin Afghanistan. L’operazione ha avuto successo e non ci sono state vittime civili”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - enpaonlus : L’impegno dei volontari di ENPA Molfetta: non ci arrendiamo! #adottanoncomprare ?@RegionePuglia? - fanpage : #Ucraina, Zelensky vede la vittoria più vicina grazie ai nuovi aiuti USA - KersevanRoberto : RT @NuclearObserver: Ultime Notizie del 1 Agosto 2022 Versione UltraHD: -

Il Sole 24 ORE

Segui lesui protagonisti, i partiti e i sondaggi politici nel nostro Speciale elezioni 2022 Lo vorrebbe in coalizione "No". Ha consultato sondaggi per un'eventuale alleanza con il Pd...Il Partito Democratico lancia l'appello per una coalizione di centrosinistra che vada dai sindaci e Articolo 1 agli ex M5s. Il leader di Azione incalza il segretario dem: 'Vediamoci ma no a Bonelli e ... Ucraina ultime notizie. Moody’s: rischio gas russo per rating Ue e Italia. Partita da Odessa prima ... A riportare l’attenzione sul fisco nelle ultime ore, e sulle distanze che ci sono tra i partiti, è stato il segretario del Pd Letta, con la proposta di una maggiore progressione delle tasse di ...Tutto questo per me non è completamente inaspettato perché Martina negli ultimi anni era cresciuta tantissimo. Aveva bisogno di un pizzico di fortuna e di qualche incastro positivo per vincere ...