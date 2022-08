Scadenza alimenti, supermercati inglesi rimuoveranno la dicitura 'Da consumare entro': 'Vogliamo impedire lo spreco' (Di lunedì 1 agosto 2022) La catena britannica di supermercati Waitrose rimuoverà la dicitura 'da consumare entro' con relative date, su circa 500 prodotti freschi. Il fine dell'iniziativa è la riduzione dello spreco ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 agosto 2022) La catena britannica diWaitrose rimuoverà la'da' con relative date, su circa 500 prodotti freschi. Il fine dell'iniziativa è la riduzione dello...

ilmessaggeroit : Alimenti senza data di scadenza, #Patrizia Laurenti: «Intossicazioni molto rare. Più pericoloso il frigo sporco» - razorblack66 : NO COMMENT....CI VOGLIONO MORTI ... @iosoioevoi - LoZar83 : @salzheimer Il miele è uno dei pochi alimenti che tenuti alle giuste condizioni non si guasta. Tecnicamente non ha… - moonyxxlupin : nota per me: non sempre la data di scadenza sugli alimenti è un mero costrutto sociale - Ilmiodiabete : Le date di scadenza degli alimenti non hanno molta scienza alle spalle: un ricercatore sulla sicurezza alimentare s… -