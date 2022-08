Rinnovo Deiola, è UFFICIALE: il comunicato del Cagliari (Di lunedì 1 agosto 2022) Il centrocampista del Cagliari Alessandro Deiola ha rinnovato il proprio contratto con il club sardo: c’è la firma Il centrocampista del Cagliari Alessandro Deiola ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il club sardo, che lo ha annunciato tramite un comunicato. IL comunicato – «Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il Rinnovo contrattuale di Alessandro Deiola che ha firmato un nuovo accordo con il Club sino al 30 giugno 2025. Classe 1995, sardo di San Gavino Monreale, è cresciuto con la maglia rossoblù appicciata addosso: tifoso e calciatore del Cagliari, un percorso che dal Settore giovanile lo ha portato sino alla prima squadra, con cui ha totalizzato sinora 104 presenze in competizioni ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Il centrocampista delAlessandroha rinnovato il proprio contratto con il club sardo: c’è la firma Il centrocampista delAlessandroha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il club sardo, che lo ha annunciato tramite un. IL– «IlCalcio è lieto di annunciare ilcontrattuale di Alessandroche ha firmato un nuovo accordo con il Club sino al 30 giugno 2025. Classe 1995, sardo di San Gavino Monreale, è cresciuto con la maglia rossoblù appicciata addosso: tifoso e calciatore del, un percorso che dal Settore giovanile lo ha portato sino alla prima squadra, con cui ha totalizzato sinora 104 presenze in competizioni ...

CagliariCalcio : Compleanno e rinnovo ????? Deiola firma sino al 2025 ???? Complimenti, Ale! ?? - psb_original : UFFICIALE - Cagliari, rinnovo fino al 2025 per Deiola #SerieB - CalcioNews24 : #Deiola firma il suo rinnovo con il #Cagliari ?? - telodogratis : Calcio: Cagliari, rinnovo sino al 2025 per Deiola - TUTTOB1 : UFFICIALE - Cagliari, rinnovo contrattuale per Deiola -