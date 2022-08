Napoli-Maiorca 1-1: gli highlights dell’amichevole – VIDEO (Di lunedì 1 agosto 2022) Napoli-Maiorca 1-1: gol e highlights dell’amichevole degli azzurri. Raillo risponde a Osimhen. La squadra di Spalletti conquista il secondo pareggio di fila in amichevole. Il Napoli a Castel di Sangro, non va oltre l‘1-1 contro il Maiorca. Altra buona prestazione per Kvaratskhelia, mentre Kim fa il suo debutto con il Napoli: al vantaggio di Osimhen, su rigore, risponde Raillo nella ripresa. PROMOSSI KVARATSKHELIA: il Napoli ha trovato un vero e proprio gioiello. Partita dopo partita vengono fuori giocate di alto livello. Quando parte palla al piede è difficile da fermare, le sterzate poi sono importanti. Sfiora anche un gol da lontano che avrebbe beffato il portiere in uscita. KIM: l’esordio è convincente. È un’impresa sostituire uno come Koulibaly ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 1 agosto 2022)1-1: gol edegli azzurri. Raillo risponde a Osimhen. La squadra di Spalletti conquista il secondo pareggio di fila in amichevole. Ila Castel di Sangro, non va oltre l‘1-1 contro il. Altra buona prestazione per Kvaratskhelia, mentre Kim fa il suo debutto con il: al vantaggio di Osimhen, su rigore, risponde Raillo nella ripresa. PROMOSSI KVARATSKHELIA: ilha trovato un vero e proprio gioiello. Partita dopo partita vengono fuori giocate di alto livello. Quando parte palla al piede è difficile da fermare, le sterzate poi sono importanti. Sfiora anche un gol da lontano che avrebbe beffato il portiere in uscita. KIM: l’esordio è convincente. È un’impresa sostituire uno come Koulibaly ...

