McDonald's in aereo, passeggero multato con 1800 euro per cibo non dichiarato. 'La colazione più costosa al mondo' (Di lunedì 1 agosto 2022) La colazione di McDonald's più costosa del mondo. Un passeggero è stato costretto a pagare quasi 1800 euro di multa dopo essere stato sorpreso in aeroporto con cibo non dichiarato. Rientrato in ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 agosto 2022) Ladi's piùdel. Unè stato costretto a pagare quasidi multa dopo essere stato sorpreso in aeroporto connon. Rientrato in ...

ElisaGrande2 : McDonald's in aereo, passeggero multato con 1800 euro per cibo non dichiarato. «La colazione più costosa al mondo» - leggoit : McDonald's in aereo, passeggero multato con 1800 euro per cibo non dichiarato - Gazzettino : McDonald's in aereo, passeggero multato con 1800 euro per cibo non dichiarato. «La colazione più costosa al mondo» - ilmessaggeroit : McDonald's in aereo, passeggero multato con 1800 euro per cibo non dichiarato. «La colazione più costosa al mondo» -