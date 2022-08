Letta e Calenda non hanno ancora trovato un accordo

(Di lunedì 1 agosto 2022) Sembra complicarsi l’ipotesi di alleanza tra il Pd e Azione in vista delle elezioni politiche di settembre.nessuna risposta dal segretario dem, Enrico, mentre Carlosi è detto molto deluso dalla discussione con il Partito democratico. Al Nazareno in troppi non si fidano del leader di Azione “Mi sento di fare un appello accorato a tutti coloro che in queste oredubbi sul fatto di creare una larga, importante e convinta alleanza che sia in grado di battere le destre – ha detto il segretario Dem Enrico– Coloro che pensano che fare un terzo polo che si mette in mezzo sia conveniente o possa essere più utile. Un terzo polo in questo momento è il modo migliore per aiutare le destre che nonbisogno di ulteriori aiuti”. “Il tempo passa e credo che ne ...

... i dem devono fare i conti anche con i continui veti di: no a Di Maio, no agli altri ex m5s, no alla sinistra e no anche apremier. Con queste premesse un accordo non sembrerebbe ...Renzi pronto a correre da solo, l'appello del segretario dem: 'Un terzo polo aiuta le destre'. Salvini: 'Con la sinistra più tasse'. Forza Italia chiede che si voti due giorni: 'È buon ...Roma, 1 ago. (askanews) - 'A me sembra davvero il minimo sindacale per non mettere insieme una accozzaglia, piene di idee diverse, ...Nel centrosinistra la via del campo largo continua ad essere costellata di ostacoli, tra veti e paletti posti da tutti i potenziali alleati di coalizione. E così, in attesa ...