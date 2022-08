Leasys e Nobis siglano la partnership | nasce Leasys Be Safe

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Garantire, attraverso una copertura assicurativa, la massima serenità a chi sceglie una formula di noleggio a lungo termine, anche in un periodo di incertezza come quello attuale. E’ questo l’obiettivo dellasiglata tra, brand Stellantis e principale player del noleggio a lungo termine in Italia, eAssicurazioni, compagnia danni del Gruppocon uno specifico know-how nel settore dell’automotive. L’accordo ha portato alla nascita diBe, l’esclusiva copertura assicurativa pensata per proteggere coloro che scelgono di noleggiare un veicolo a lungo termine, sia che si tratti di privati che di persone giuridiche.Beè una soluzione ...