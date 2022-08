Lavoro, la storia del delivery etico di sole donne che sfida i colossi: “Per tutelare le dipendenti ci fermiamo quando il caldo è eccessivo” (Di lunedì 1 agosto 2022) “Abbiamo sospeso la nostra piattaforma per il caldo eccessivo, per la tutela delle nostre lavoratrici abbiamo deciso di andare tutte in ferie. Torneremo operative dal 22 di agosto”. Lo ha spiegato Evelyn Pereira, fondatrice di Takeve, il servizio di delivery di sole donne partito da Roma e che da poche settimane è attivo anche a Milano. “La sicurezza della nostra squadra viene al primo posto – ha detto – ci sono stati molti casi di persone che si sono sentite male in questi giorni”. Pereira è stata ospite della diretta di FQ Millennium, il mensile diretto da Peter Gomez. Con lei hanno dialogato il giornalista Filippo Poltronieri, Simone di Robin Food e il nostro Mario Portanova. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) “Abbiamo sospeso la nostra piattaforma per il, per la tutela delle nostre lavoratrici abbiamo deciso di andare tutte in ferie. Torneremo operative dal 22 di agosto”. Lo ha spiegato Evelyn Pereira, fondatrice di Takeve, il servizio didipartito da Roma e che da poche settimane è attivo anche a Milano. “La sicurezza della nostra squadra viene al primo posto – ha detto – ci sono stati molti casi di persone che si sono sentite male in questi giorni”. Pereira è stata ospite della diretta di FQ Millennium, il mensile diretto da Peter Gomez. Con lei hanno dialogato il giornalista Filippo Poltronieri, Simone di Robin Food e il nostro Mario Portanova. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

