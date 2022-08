(Di lunedì 1 agosto 2022) Brutte notizie per la, chedi perdere per un lungo periodo Weston. In seguito ad una lussazione della spalla, il centrocampista bianconero verrà valutato dallo staff medico a Torino per fare chiarezza sui tempi di recupero. La società sarebbe intenzionata a percorrere la strada di un percorso conservativo. Niente operazione, dunque, madi circa 45 giorni per dedicarsi a riabilitazione e rinforzo muscolare. Al momento è presto per sbilanciarsi, ma l’ipotesi più plausibile sembra essere proprio questa. A riportarlo è Tuttosport. SportFace.

GiovaAlbanese : ?? Si ferma anche #McKennie: la lussazione alla spalla è ridotta, ma il centrocampista texano dovrà star fermo per almeno un mese. #Juventus - EnricoTurcato : La #Juventus inizierà il campionato senza #Pogba e #McKennie e cioè senza gli unici 2 centrocampisti con gol “nelle… - sportface2016 : #Juventus, #McKennie rischia un mese e mezzo di stop - Luxgraph : Pogba-McKennie, l’estate sta finendo: Juve con il fiato sospeso - ZonaBianconeri : RT @zazoomblog: Juventus infortunio McKennie: operazione da escludere i tempi di recupero - #Juventus #infortunio #McKennie: https://t.co… -

Infortunio di: gli aggiornamenti L'intenzione è quello di procedere con un percorso conservativo, basato su riabilitazione e rinforzo muscolare: inizialmente dovrebbe utilizzare un tutore ...Oltre a Pogba, ladeve fare i conti anche con l'infortunio alla spalle di: i tempi di recupero Non solo Pogba. In casaanche Westonè finito k.o. a causa di una lussazione alla spalla sinistra. L'americano, si dice al momento, dovrebbe rimanere fermo almeno un mese e mezzo, sperando che ...Brutte notizie per la Juventus, che rischia di perdere per un lungo periodo Weston McKennie. In seguito ad una lussazione della spalla, il centrocampista bianconero verrà valutato dallo staff medico a ...TORINO - Moise Kean e Adrien Rabiot sono squalificati, Paul Pogba e Weston McKennie sono in infermeria: in attesa di nuovi rinforzi dal mercato Massimiliano Allegri è già chiamato all’impresa per supe ...